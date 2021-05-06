ANAMA: За два-три дня "Дорога Победы" будет полностью очищена от мин

В настоящее время продолжаются операции по 19 проектам, включая железнодорожные и автомобильные проекты

В результате около 3 000 сообщений, поступивших от местных жителей, было обнаружено более 1 000 неразорвавшихся боеприпасов. После 10 ноября на освобожденных от оккупации территориях начались операции по гуманитарному разминированию.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил начальник отдела исследований и очистки территорий Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Идрис Исмаилов отметил, что в настоящее время в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдамском, Тертерском, Ходжавендском районах, в том числе в городе Шуша, проводится очистка домов и прилегающих территорий. В ходе проведенных до сих пор оперативных мероприятий 2 051 гектар территорий был полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В ходе операции было обнаружено и обезврежено 18 тысяч 648 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

И.Исмайлов добавил, что на сегодняшний день операции по разминированию завершены по 16 проектам:

"Полностью очищены территории, по которым проходит автодорога в Суговушан протяженностью 10 километров, а также 37-киловольтная линия электропередачи в направлении Физули-Гадрут и 110-киловольтная линия электропередачи "Физули-Шуша". В настоящее время продолжаются операции по 19 проектам, включая железнодорожные и автомобильные проекты. Осуществляется очистка железнодорожной линии Барда-Агдам, линии Физули-Зангилан. В том числе, продолжается расчистка автомобильной дороги Физули-Шуша. В течение двух-трех дней "Дорога Победы" ("Zəfər yolu"), которая является символом освобождения города Шуша, будет полностью очищена и сдана".