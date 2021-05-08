ANAMA вовлекла в процесс разминирования 24 собаки

Помимо собак-саперов в ANAMA, 4 собаки обучены для поиска взрывчатых веществ

"В настоящее время в Агентстве по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) имеются 38 собак".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил специалист по внутреннему контролю за операциями Горадизского регионального управления ANAMA Азер Гусейнов.

По его словам, 20 из этих собак работают в качестве собак-саперов: "В селекционном центре ANAMA, открытом в Гейгельском региональном дрессировочном центре, мы выращиваем и разводим породу собак для служебного пользования. Эти собаки обучены местными инструкторами как собаки-саперы. На подготовку таких собак уходит два года. Помимо собак-саперов в ANAMA, 4 собаки обучены для поиска взрывчатых веществ. Эти собаки в основном привлекаются к поиску взрывчатых веществ в разрушенных домах, брошенных автомобилях".