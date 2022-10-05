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ANAMA: Стремимся ускорить очистку освобожденных земель от мин

ANAMA: Стремимся ускорить очистку освобожденных земель от мин В этом году Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA ) планирует очистить от минного загрязнения 40 тысяч гектаров земли, 8 тыс. из которых будут отведены под строительство жилья.
Карабах
5 октября 2022 г. 15:25
ANAMA: Стремимся ускорить очистку освобожденных земель от мин

В этом году Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA ) планирует очистить от минного загрязнения 40 тысяч гектаров земли, 8 тыс. из которых будут отведены под строительство жилья.

Как передает Report, об этом на первом Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме сказал Самир Поладов, заместитель председателя ANAMA.

По его словам, планируется довести скорость очистки до 65 тысяч га в год.

Он отметил, что на сегодня имеется информация о 390 709 противотанковых и противопехотных минах и неразорвавшихся боеприпасах, однако это неполные данные.

"Агдам превратился в город-приведение, которое ассоциируется с минами. Известно, что выводя отсюда свои силы, армянские вооруженные формирования дополнительно заминировали эти территории", - сказал он.

Под международным давлением Армения выдала некоторые данные расположения мин, однако это даже не карты. Только 25% этих данных точны.

148 тысяч гектаров освобожденных территорий признаны особо опасными, с наибольшим количеством мин и других взрывоопасных предметов, сказал Поладов.

"Самое ужасное последствие мин - это жизни людей. Помимо этого, мины замедляют процесс восстановления территорий. На сегодня от них очищено только 55 тысяч гектаров", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: “Azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsini sürətləndirməyə çalışırıq”
Версия на английском языке ANAMA: We seek to step up demining of liberated lands

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