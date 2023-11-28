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ANAMA: Саперы в ходе разминирования освобожденных территорий находили взрывные устройства даже в больницах

ANAMA: Саперы в ходе разминирования освобожденных территорий находили взрывные устройства даже в больницах Саперы Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в ходе операций по разминированию, начатых на освобожденных территориях после антитеррористических мероприятий, находили самодельные взрывные устройства даже в центральных больницах населенных пункто
Карабах
28 ноября 2023 г. 17:29
ANAMA: Саперы в ходе разминирования освобожденных территорий находили взрывные устройства даже в больницах

Саперы Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в ходе операций по разминированию на освобожденных территориях находили самодельные взрывные устройства даже в центральных больницах населенных пунктов.

Об этом в интервью Report сказал оперативный руководитель группы разминирования №5 ANAMA Халиг Зульфугаров.

По его словам, в Ходжавендском и Ходжалинском районах, а также в городе Ханкенди саперы находили самодельные взрывные устройства в жилых домах и частных дворах, в хозяйственных постройках, в центральных районных больницах, в подвалах зданий и даже под мостами близ жилых кварталов.

Зульфугаров сообщил, что саперы тщательно проверяют дворы, дороги, подвалы домов, крыши и прочие места, где могут быть спрятаны мины.

"В ходе операций в селе Дагдаган мы обнаружили подвал, где изготавливались кустарные взрывные устройства. Среди них были маленькие бомбы, которые изготавливали специально для сброса с беспилотников", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Explosive devices found in central district hospitals of liberated areas after anti-terrorist measures
Версия на азербайджанском языке Antiterror tədbirlərindən sonra azad edilmiş ərazilərin mərkəzi rayon xəstəxanalarında partlayıcı qurğular aşkarlanıb

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