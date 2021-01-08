ANAMA: С начала Отечественной войны и по сей день обнаружено 4 546 противопехотных мин

С начала Отечественной войны (27 сентября 2020 года) до 7 января текущего года поступило 2 287 сигналов (оперативных вызовов)

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) с начала Отечественной войны (27 сентября 2020 года) до 7 января текущего года на основе 2 287 сигналов (оперативных вызовов) осуществило 1 831 оперативную и неотложную операцию.

Как сообщили Report в ANAMA, в результате были осмотрены территории около нефтепроводов, территория Мингячевирской ТЭС, территория близ Южнокавказского трубопровода, дома и приусадебные участки, посевные и пастбищные угодья, лесные массивы и школы в Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском, Джабраильском, Геранбойском, Гёйгёльском, Нафталанском, Кюрдамирском, Физулинском, Тертерском, Товузском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском, Хызинском, Ходжавендском, Огузском, Габалинском районах, городах Гянджа, Шуша и Мингячевир.

Обнаружена 2 631 единица неразорвавшихся боеприпасов (НБП), 4 546 единиц противопехотных мин, 1 557 единиц противотанковых мин, 1 915 единиц взрывателей противотанковых мин, 77 единиц детонаторов, 1 439 единиц бомбочек 9Н235, 24 515 патронов различного калибра, 2 газовые гранаты, 5 968 гр. черного пороха, 275 кг. пластичных взрывчатых веществ, 150 кг. взрывчатого вещества, содержащего нитрат аммония, 27 метеорологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 7 дронов (обезврежено), 2 микросхемы ракет и 1 968 частей взорвавшихся ракет.