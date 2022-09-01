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ANAMA разминировала более 5 500 га территорий в августе

ANAMA разминировала более 5 500 га территорий в августе Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в период с 1 по 31 августа обезвредило 2 353 противопехотные, 689 противотанковых мин и 1131 неразорвавшийся боеприпас в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях.
Карабах
1 сентября 2022 г. 15:56
ANAMA разминировала более 5 500 га территорий в августе

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в период с 1 по 31 августа обезвредило 2 353 противопехотные, 689 противотанковых мин и 1131 неразорвавшийся боеприпас в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, согласно отчету ANAMA, операции проводились в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Ходжалинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

В общей сложности, 5 523,74 га были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке ФотоANAMA finds 3,042 mines in liberated areas in August
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA ötən ay azad olunmuş ərazilərdə 3 042 mina aşkarlayıb

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