ANAMA разминировала более 5 500 га территорий в августе

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в период с 1 по 31 августа обезвредило 2 353 противопехотные, 689 противотанковых мин и 1131 неразорвавшийся боеприпас в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) в период с 1 по 31 августа обезвредило 2 353 противопехотные, 689 противотанковых мин и 1131 неразорвавшийся боеприпас в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, согласно отчету ANAMA, операции проводились в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Ходжалинском, Джабраильском и Зангиланском районах.

В общей сложности, 5 523,74 га были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.