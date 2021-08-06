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ANAMA призвала граждан воздержаться от незаконных визитов на деоккупированные земли

ANAMA призвала граждан воздержаться от незаконных визитов на деоккупированные земли Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) призвало граждан не совершать визиты на деоккупированные территории без специального разрешения.
Карабах
6 августа 2021 г. 10:59
ANAMA призвала граждан воздержаться от незаконных визитов на деоккупированные земли

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) призвало граждан не совершать визиты на деоккупированные территории без специального разрешения.

Как сообщили Report в ANAMA, с учетом сильного загрязнения освобожденных от оккупации территорий минами, неразорвавшимися боеприпасами, устройствами, имеющими в составе взрывчатые вещества, Агентство призвало граждан не посещать указанные территории без специального разрешения, пока не будут созданы возможности для безопасного визита.

Отметим, что сегодня во время работ по разминированию, проводимых сотрудником ANAMA Алиевым Фаридом Алимуса оглу 1990 г.р. на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, сдетонировала противопехотная мина. Благодаря защитной спецодежде и наличию каски Алиев Фарид Алимуса оглу не получил серьезных телесных повреждений в результате взрыва. В настоящее время он проходит медицинское обследование.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA vətəndaşları azad edilmiş ərazilərə icazəsiz daxil olmamağa çağırıb

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