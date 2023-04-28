ANAMA: Планируем применять больше инноваций в разминировании территорий Азербайджана

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планирует применять больше инноваций в процессе очистки территорий от мин.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) планирует применять больше инноваций в процессе очистки территорий от мин.

Как передает Report, об этом заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов заявил сегодня на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса.

По словам Поладова, более 1700 профессионалов ежедневно работают на загрязненных минами территориях. К работам по разминированию также привлечены 57 спецмашин.

"Мы также делаем упор на то, чтобы очистка территорий от мин осуществлялась путем использования дронов с искусственным интеллектом. Мы будем продолжать работать в этом направлении, чтобы внедрять все больше инноваций в процесс разминирования", - заявил Поладов.