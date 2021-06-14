ANAMA обнародовала количество обнаруженных на освобожденных территориях мин

Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) представило еженедельную информацию о проведенных операциях на освобожденных территориях.

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) представило еженедельную информацию о проведенных операциях на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 7 по 12 июня были обнаружены и обезврежены 596 противопехотных, 54 противотанковых мин и 144 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 1 116 762 м² (111,6 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.