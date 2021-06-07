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ANAMA обнародовала количество обнаруженных на освобожденных территориях мин

ANAMA обнародовала количество обнаруженных на освобожденных территориях мин Агентство по разминированию Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о проведенных операциях на освобожденных территориях.
Карабах
7 июня 2021 г. 16:38
ANAMA обнародовала количество обнаруженных на освобожденных территориях мин
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Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о проведенных операциях на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 31 мая по 6 июня были обнаружены и обезврежены 224 противопехотных, 36 противотанковых мин и 42 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 1 590 892 м² (159 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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