ANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше

"Обломки ракет "Искандер", использованных Арменией против Азербайджана во время Отечественной войны, были обнаружены на двух территориях в городе Шуша".
Как передает Report, об этом во время демонстрации обломков ракет в Баку сказал начальник оперативного штаба Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Идрис Исмаилов.
Он отметил, что обломки ракет были обнаружены во время операций на двух различных территориях в Шуше.
По его словам, в настоящее время в городе Шуше в месте падения ракет сотрудники ANAMA ведут исследования:
"Ракета полностью взорвалась, внутри нее нет никаких взрывчатых веществ. Обнаружены ее полные обломки".