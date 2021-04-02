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ANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше

ANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше Ракета полностью взорвалась, внутри нее нет никаких взрывчатых веществ
Карабах
2 апреля 2021 г. 10:25
ANAMA: Обломки ракет Искандер обнаружены на двух территориях в Шуше
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"Обломки ракет "Искандер", использованных Арменией против Азербайджана во время Отечественной войны, были обнаружены на двух территориях в городе Шуша".

Как передает Report, об этом во время демонстрации обломков ракет в Баку сказал начальник оперативного штаба Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Он отметил, что обломки ракет были обнаружены во время операций на двух различных территориях в Шуше.

По его словам, в настоящее время в городе Шуше в месте падения ракет сотрудники ANAMA ведут исследования:

"Ракета полностью взорвалась, внутри нее нет никаких взрывчатых веществ. Обнаружены ее полные обломки".

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA əməkdaşı: "İskəndər" raketləri Şuşanın iki ərazisində aşkarlanıb

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