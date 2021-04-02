ANAMA: Обломки ракет "Искандер" обнаружены на двух территориях в Шуше

Ракета полностью взорвалась, внутри нее нет никаких взрывчатых веществ

"Обломки ракет "Искандер", использованных Арменией против Азербайджана во время Отечественной войны, были обнаружены на двух территориях в городе Шуша".

Как передает Report, об этом во время демонстрации обломков ракет в Баку сказал начальник оперативного штаба Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Он отметил, что обломки ракет были обнаружены во время операций на двух различных территориях в Шуше.

По его словам, в настоящее время в городе Шуше в месте падения ракет сотрудники ANAMA ведут исследования:

"Ракета полностью взорвалась, внутри нее нет никаких взрывчатых веществ. Обнаружены ее полные обломки".