ANAMA о разминировании дороги Шуша-Физули

Операции по разминированию освобожденных территорий проводятся тремя различными способами

"Ведутся работы по разминированию участка на 17-м км дороги Шуша-Физули, пролегающем через села Алханлы-Сеидахмедли Физулинского района. Обнаружено пять боеприпасов, 207 противотанковых и 168 противопехотных мин.

По сообщению Report, об этом журналистам заявил представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Мадат Мамедов.

По словам М.Мамедова, операции по разминированию освобожденных территорий проводятся тремя различными способами - механическим, контактным и с помощью специально обученных собак: "Раньше таких собак завозили из-за рубежа - из Америки, Боснии и других стран, а ныне обучают в местном кинологическом центре. На обучение собак-миноискателей уходит 12-24 месяца. Ранее такие собаки обходились в 17-22 тысячи долларов США, а сейчас селективный отбор ведется в Гёйгёльском региональном учебном центре".