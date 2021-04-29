ANAMA: Непредоставление Арменией карт минных полей усложняет работу

"В таком случае мы должны исследовать каждый клочок земли и это займёт достаточно большое количество времени"

"То, что армянская сторона не предоставляет карту минных полей, значительно усложняет работу по разминированию".

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на вебинаре "Вторая карабахская война и мины", организованном Центром Анализа Международных Отношений (AIR).

"В таком случае мы должны исследовать каждый клочок земли и это займёт достаточно большое количество времени. Мы используем все имеющиеся у нас возможности. Без минных карт мы вынуждены исследовать каждый миллиметр земли. Местное население помогает, информируя нас о территориях, которые приблизительно предоставляют наибольшую опасность. Полную информацию мы можем получить лишь тогда, когда технически исследуем эти территории", - заявил он.