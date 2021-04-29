ANAMA: Наша цель - поддержать восстановление освобожденных территорий

Заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию рассказал, как происходит процесс разминирования освобожденных территорий

"Продолжаем работу по разминированию. Наша цель - поддержать восстановление освобожденных территорий, также помочь восстановлению инфраструктуры и коммуникаций."

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Самир Поладов на вебинаре "Вторая карабахская война и мины", организованном Центром Анализа Международных Отношений (AIR).

Открывший вебинар, глава AIR Фарид Шафиев поприветствовал гостей и рассказал об актуальности проблемы заминированных территорий, отметив, что данный вопрос стоит на повестке дня, для того чтобы, люди смогли безопасно вернуться на свои родные земли, а также посетить могилы своих родственников.

Выступивший далее заместитель главы ANAMA Самир Поладов подробно описал деятельность команд по разминированию, которые работают там " без выходных и без отдыха". "Результат наших усилий мы увидим скоро" , - добавил он.

"На данный момент, мы готовим правово-нормативные документы, в число которых входит определение стандартов по очистке мин, также документы, отражающую деятельность и механизм нашей работы... Мы поддерживаем сотрудничество с разными компаниями, многие заинтересованы в участии в процессе разминирования"- отметил Поладов.

По его словам, при очищении территории от мин также важное значение имеет разминирование неразорвавшихся боеприпасов, которые находятся под землей, что "требует дополнительный подход к процессу очищения данных территорий от мин."