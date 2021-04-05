ANAMA: При взрывах установленных армянами мин получили ранения 2 806 граждан, 639 погибли

Представитель ANAMA призвал граждан воздержаться от поездок на освобожденные территории

В целом с 1992 по 2021 год при взрывах установленных армянами мин получили ранения 2 806 граждан, 639 погибли. А с 10 ноября 2020 года по сегодняшний день пострадало 32, погибли - 18 граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Самир Поладов в Университете ADA на мероприятии, посвященном Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как он отметил, с 1998 года по 2020 год было разминировано 547 370 949 кв.м территории Азербайджана, на которой было найдено более 808 000 мин и других взрывных устройств. С 10 ноября 2020 года до 30 марта 2021 года была найдена 3481 мина и очищено от мин 14 136 179 кв.м территории.

По его словам, в последние 20 лет ANAMA проводит мероприятия по очищению от мин не только в Азербайджане, но и в других странах.

Также он поблагодарил донорские организации за поддержку и помощь в разминировании территорий Азербайджана.

Представитель ANAMA особо предостерёг от проникновение гражданских лиц на неочищенные от мин территории без получения соответствующих разрешений и призвал граждан воздержаться от поездок на освобожденные территории.

Наиля Аббасова