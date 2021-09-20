ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 63 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий с 13 по 18 сентября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 59 противопехотных, 4 противотанковых мин и 85 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 324 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.