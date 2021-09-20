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ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 148 мин

ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 148 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.
Карабах
20 сентября 2021 г. 15:03
ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 148 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало данные об операциях, проведенных на освобожденных территориях в течение недели.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий с 13 по 18 сентября на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов были обнаружены 59 противопехотных, 4 противотанковых мин и 85 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 324 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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