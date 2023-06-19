ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 30 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 12 по 17 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 12 противопехотных, 18 противотанковых мин и 151 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 156 гектаров была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.