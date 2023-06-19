ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 30 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций, проведенных с 12 по 17 июня в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 12 противопехотных, 18 противотанковых мин и 151 неразорвавшийся боеприпас.
В результате территория площадью 156 гектаров была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.