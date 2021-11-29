ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено 37 мин

10:42 Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельные данные об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 22 по 27 ноября были обнаружены и обезврежены одна противопехотная, 36 противотанковых мин и 14 неразорвавшихся боеприпасов.

В целом, за указанный период территория площадью 50 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.