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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 81 мина

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 81 мина Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
30 октября 2023 г. 12:03
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 81 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 23 по 29 октября на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 56 противотанковых мин, 25 противопехотных мин и 2 427 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 616,3 га.

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Версия на английском языке Another 81 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 81 mina aşkarlanıb

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