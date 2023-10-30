ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 81 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 23 по 29 октября на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 56 противотанковых мин, 25 противопехотных мин и 2 427 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 616,3 га.