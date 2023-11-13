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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 141 мина

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 141 мина Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Карабах
13 ноября 2023 г. 12:08
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 141 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 6 по 12 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 129 противотанковых мин, 12 противопехотных мин и 317 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 527,6 га.

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Версия на английском языке Another 141 mines, 317 unexploded ordnance found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 141 mina, 317 partlamamış sursat aşkarlanıb

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