ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 141 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 6 по 12 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 129 противотанковых мин, 12 противопехотных мин и 317 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 527,6 га.