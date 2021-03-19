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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 9 584 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 9 584 мины Операции по очистке и разминированию неразорвавшихся боеприпасов проводятся при поддержке ручных и механических миноискателей и собак-саперов
Карабах
19 марта 2021 г. 13:43
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены 9 584 мины

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) распространило информацию об очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Report в ANAMA, операции по очистке проводятся на территории Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского, Тертерского районов и города Шуши.

Продолжаются операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов железнодорожных линий Барда-Агдам, Физули (Горадиз) - Зангилан (Агбенд), автомобильных дорог в направлении Физули-Шуша, Суговушан-Талыш-Тапгарагоюнлу, территорий Физули-Шуша, Агдамского и Тертерского района, по которым будет проходить высоковольтная линия электропередачи, которая будет проложена до села Суговушан, посевных площадей на территории Агдамского, Губадлинского и Зангиланского районов.

Операции по очистке и разминированию неразорвавшихся боеприпасов проводятся при поддержке ручных и механических миноискателей и собак-саперов.

Во время операций по разминированию, проведенных с 27 сентября 2020 года, обследована территория площадью 16 586 032 кв. м. (1,586 га), выявлено и обезврежено 9 584 единицы противопехотных и противотанковых мин, 7 081 единица неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA: Azad olunan ərazilərdə 9 584 ədəd mina, 7 081 ədəd PHS zərərsizləşdirilib

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