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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов После Отечественной войны было обезврежено более 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Карабах
9 мая 2023 г. 17:20
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

После Отечественной войны было обезврежено более 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что работы по разминированию на освобожденных территориях продолжаются: "На данный момент территория площадью более 80 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Больше всего мин и неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено на территории Агдамского и Физулинского районов".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA rəhbəri azad edilmiş ərazilərdə zərərsizləşdirilən minaların sayını açıqlayıb

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