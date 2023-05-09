ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено более 87 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

После Отечественной войны было обезврежено более 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

После Отечественной войны было обезврежено более 87 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он отметил, что работы по разминированию на освобожденных территориях продолжаются: "На данный момент территория площадью более 80 тысяч гектаров очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Больше всего мин и неразорвавшихся боеприпасов было обнаружено на территории Агдамского и Физулинского районов".