Багдад Амреев: Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир

Шуша - символ победы, объединившей весь тюркский мир.

Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев журналистам в Шуше.

"Шуша - это важный культурный фактор для всех нас. Во-первых, это культурная столица тюркского мира. Шуша - символ победы, которая объединила весь тюркский мир. Значение города Шуша в истории тюркского мира очень важно", - заявил Багдад Амреев.

По его словам, разрушения, совершенные в ходе армянской оккупации, в Карабахе видит весь мир. "Это самое ужасное, что может произойти в нашем современном мире. И проведенные Азербайджаном работы по восстановлению вдохновляют нас всех", заявил генсек ОТГ.

Он отметил, что в Шуше активно проводятся различные мероприятия, в том числе в сфере бизнеса. Так, 22 июня планируется провести еще один бизнес-форум.

Напомни, сегодня в городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.