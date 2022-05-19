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Багдад Амреев: Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир

Багдад Амреев: Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир Шуша - символ победы, объединившей весь тюркский мир.
Карабах
19 мая 2022 г. 16:06
Багдад Амреев: Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир
Багдад Амреев

Шуша - символ победы, объединивший весь тюркский мир.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации турецких государств (ОТГ) Багдад Амреев журналистам в Шуше.

"Шуша - это важный культурный фактор для всех нас. Во-первых, это культурная столица тюркского мира. Шуша - символ победы, которая объединила весь тюркский мир. Значение города Шуша в истории тюркского мира очень важно", - заявил Багдад Амреев.

По его словам, разрушения, совершенные в ходе армянской оккупации, в Карабахе видит весь мир. "Это самое ужасное, что может произойти в нашем современном мире. И проведенные Азербайджаном работы по восстановлению вдохновляют нас всех", заявил генсек ОТГ.

Он отметил, что в Шуше активно проводятся различные мероприятия, в том числе в сфере бизнеса. Так, 22 июня планируется провести еще один бизнес-форум.

Напомни, сегодня в городе Шуша начала работу двухдневная международная конференция “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды”.

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Версия на английском языке Shusha is a symbol of victory that united the entire Turkic world - Baghdad Amreyev

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