Амирбеков: Скорейший вывод армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана - необходимое условие для долгосрочного мира

Чем скорее армянские незаконные вооруженные формирования полностью покинут суверенную территорию Азербайджана, тем больше шансов на скорейшее завершение переговоров по подписанию мирного договора.

Чем скорее армянские незаконные вооруженные формирования полностью покинут суверенную территорию Азербайджана, тем больше шансов на скорейшее завершение переговоров по подписанию мирного договора.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в рамках визита в Китай в интервью телеканалу " Феникс TV ".

Он отметил, что с возобновлением в мае постоянных встреч между сторонами наблюдались знаки о возможности достижения прогресса в обсуждениях по подписанию мирного договора. Так, важным моментом для Азербайджана было признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион.

"Мы с большим нетерпением ожидаем выполнения Арменией всех взятых на себя обязательств. В первую очередь, они должны завершить вывод своих вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана, потому что даже сегодня, спустя два с половиной года после подписания соглашения о прекращении огня, десять тысяч человек личного состава подразделений вооруженных сил Армении все еще незаконно находятся в Карабахском регионе Азербайджана”, - сказал Амирбеков.

Представитель президента отметил, что, несмотря на то, что территории Азербайджана 30 лет находились под оккупацией, страна готова перевернуть страницу вражды с Арменией: “В ноябре 2020 года Вторая карабахская война закончилась. Азербайджан освободил свои территории, которые долгое время находились под оккупацией. Мы предложили Армении мирную повестку дня. Я думаю, что теперь, когда мы восстановили территориальную целостность и историческую справедливость, у нас есть шанс перевернуть страницу вражды и попытаться построить добрососедские, мирные отношения с Арменией. Потому что мы считаем, что этот регион заслуживает лучшего будущего”.

При этом он подчеркнул важность достижения доверия между сторонами.

"Самый большой шаг, который мы можем сделать для ускорения этого процесса, - это, по крайней мере, полностью и с должной осмотрительностью выполнить взятые на себя обязательства. Потому что, если вы сегодня говорите что-то одно, а в дальнейшем не выполняете, конечно, это еще больше подрывает доверие. Я думаю, что лидеры Армении и Азербайджана, встречаясь друг с другом так много раз, смогли развить понимание того, что это доверие необходимо поддерживать, развивать. Но действия говорят громче слов, поэтому мы ожидаем, что наши коллеги из Армении выполнят данные ими обещания”, - заявил Э. Амирбеков.