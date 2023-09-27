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Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели

Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели Антитеррористический мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в Карабахском регионе, были направлены исключительно на легитимные военные цели армянских вооруженных формирований.
Карабах
27 сентября 2023 г. 18:36
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели

Антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в Карабахском регионе, были направлены исключительно на легитимные военные цели армянских вооруженных формирований.

Как передает Report, об этом в интервью BBC News заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

По его словам, в ходе этих мероприятий прилагались всяческие усилия для избежания жертв среди гражданского населения Карабаха.

"Они были реализованы молниеносно, продлились менее суток. Мероприятия были направлены на легитимные военные цели армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана", - заявил Амирбеков.

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