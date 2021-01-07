Амин Мусаев: Я ответил на их нецензурную ругань

Тогда я даже не знал, что там находится русский журналист

"Выражаю признательность Верховному главнокомандующему за возвращение на родину. Но знаете, лучше умереть, чем попасть в плен. Когда они взяли меня в плен, стали выкрикивать нецензурные слова в мой адрес, я ответил им. Тогда я даже не знал, что там находится русский журналист".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центре анализа международных отношений заявил освобожденный из армянского плена военнослужащий Азербайджанской армии Мусаев Амин Алим оглу.

"Меня избивали и тогда, когда сажали в медицинскую машину. После определенного пути они остановили машину и снова начали бить. Затем я потерял сознание. О том, что я нахожусь в больнице, я узнал позже. Когда во время перевязки я стонал от боли, врач ударял меня. Еду давали только тогда, когда хотели сами. Приносили, бросали и уходили", - сказал он.