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Американский путешественник: Азербайджан очень изменился с годами

Американский путешественник: Азербайджан очень изменился с годами Азербайджан с годами очень изменился, страну сегодня вообще не узнать.
Карабах
14 июня 2023 г. 13:01
Американский путешественник: Азербайджан очень изменился с годами

Азербайджан с годами очень изменился, страну сегодня вообще не узнать.

Об этом Report заявил путешественник Рон Боркбрук (США).

По его словам, ранее он был в Азербайджане еще во времена СССР и в сентябре прошлого года: "Азербайджан сегодня вообще не узнать".

Рон Боркбрук в составе делегации всемирно известных путешественников сегодня побывал и в Агдаме.

"Я знал, чего ожидать перед поездкой в Карабах, очевидно, что тут все разрушено. Я бываю во многих странах и расскажу, когда у меня спросят об увиденном", - заявил он.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı səyahətçi: “Azərbaycan bu illər ərzində çox dəyişib”
Версия на английском языке US traveler: Azerbaijan changed lot over years

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