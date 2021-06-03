Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом

Вашингтон должен решительно высказаться по этому поводу и привлечь к ответственности руководство Армении

“Вооруженные провокации и нарушения госграницы со стороны ВС Армении должны быть решительно осуждены международными организациями и странами мира, в том числе правительствами США, Франции, Германии и Европейским союзом”.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя провокацию, совершенную вооруженными силами Армении.

“Недопустимо, чтобы на пресс-конференциях, организованных в Госдепартаменте США, ситуация с региональной безопасностью на Кавказе и ужасные последствия политики фашистского режима Еревана никогда не обсуждались. Вашингтон по-прежнему отсутствует в геополитическом диалоге по поводу ситуации в этом регионе Евразии”, – считает П. Тейс.

Политолог отметил, что Минская группа ОБСЕ должна быть более активной и осудить акты грубого нарушения территориального суверенитета Азербайджанской Республики: “До сегодняшнего дня сопредседатели Минской группы ОБСЕ оставались очень спокойными и практически никаких действий не предпринимали”.

П.Тейс подчеркнул, что руководство Армении должно быть привлечено к ответственности за случившееся: “Они должны быть подвергнуты санкциям со стороны Вашингтона и Брюсселя. Арменией правят коррумпированные автократы. Неспособность улучшить жизнь своих соотечественников заставляет их прибегать к вооруженным провокациям, разрушая хрупкую региональную безопасность и нанося ущерб демократическим институтам в Европе. Вашингтон должен решительно высказаться по этому поводу и привлечь к ответственности руководство Армении”.

По мнению эксперта, большинство политических партий, возглавляющих армянское правительство, пытаются использовать недавние вооруженные провокации на границе с Азербайджаном для внутренних пропагандистских целей, чтобы отвлечь внимание армянского общества от самых насущных проблем.

П.Тейс также убежден что, госсекретарь США Энтони Блинкен может сыграть значительную роль в укреплении геополитического присутствия Вашингтона на Южном Кавказе, совершив официальный визит в Баку: “Это может стать важнейшим достижением президентства Джозефа Байдена и исторической вехой в двусторонних отношениях между Азербайджаном и США”.