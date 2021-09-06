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Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион

Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион Открытие аэропорта Физули объединит весь регион.
Карабах
6 сентября 2021 г. 09:33
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион

Открытие Международного аэропорта в Физули объединит весь регион.

Об этом сказал Report американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Он отмечает, что реализация транспортных связей позволит реинтегрировать этот район в Азербайджан.

По его словам, самым важным фактом является скорость, с которой Баку смог реализовать строительство этого аэропорта. Это показывает, что у страны есть ресурсы для быстрого продвижения таких проектов, чего нет у Армении, отмечает Гобл.

“Это пример того, что Баку может сделать и на других территориях”, - заключил аналитик.

Напомним, что 5 сентября состоялся первый тестовый полет в аэропорту Физули. Время полета по маршруту Баку-Физули составило около 35 минут.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева также ведется строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.

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