Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион

Открытие Международного аэропорта в Физули объединит весь регион.
Об этом сказал Report американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.
Он отмечает, что реализация транспортных связей позволит реинтегрировать этот район в Азербайджан.
По его словам, самым важным фактом является скорость, с которой Баку смог реализовать строительство этого аэропорта. Это показывает, что у страны есть ресурсы для быстрого продвижения таких проектов, чего нет у Армении, отмечает Гобл.
“Это пример того, что Баку может сделать и на других территориях”, - заключил аналитик.
Напомним, что 5 сентября состоялся первый тестовый полет в аэропорту Физули. Время полета по маршруту Баку-Физули составило около 35 минут.
Отметим, что по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева также ведется строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.