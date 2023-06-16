Американская путешественница: Не забуду дни, проведенные в Карабахе

"Я очень счастлива быть в Карабахе и не забуду дни, проведенные здесь" Она отметила, что Шуша очень великолепна: "Я надеюсь, что жизнь здесь скоро наладится. Суд

"Я очень счастлива быть в Карабахе и не забуду дни, проведенные здесь".

Об этом Report сказала путешественница из американского штата Флорида Дженни Коффи.

Она отметила, что больше всего ее восхитила Шуша: "Я надеюсь, что жизнь здесь скоро наладится. Судя по облику города, Шуша - исторический город, и складывается ощущение, что здесь жили века, тысячелетия назад. Я очень рада приезду в Карабах, и те три дня, что я здесь нахожусь, оставили прекрасные воспоминания".

Отметим, что 14 июня началась четырехдневная поездка путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение четырех дней проследовала по маршруту Агдам-Тертер-Кяльбаджар-Лачын-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).