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Американская путешественница: Очень печально наблюдать руины в Карабахе

Американская путешественница: Очень печально наблюдать руины в Карабахе Я видела разрушения и руины Карабаха, очень печально наблюдать эту картину.
Карабах
20 июня 2022 г. 12:52
Американская путешественница: Очень печально наблюдать руины в Карабахе

Очень печально наблюдать картину разрушений и руин в Карабахе.

Об этом Report заявила американская путешественница Энджи Ванг во время визита на освобожденные территории Азербайджана.

"Тут я увидела следы войны, которые можно также увидеть и в других частях планеты. Это урон стране, людям и прекрасным местам", добавила она, выразив надежду, что все будет восстановлено в скором времени.

Как признается сама путешественница, место которое впечатлило ее больше всего это Джидыр-дюзю в Шуше: "Это место восхитительное по своей красоте".

24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции - за три дня посетили Ходжавенд, Агдам, Шушу, Кяльбяджар, Зянгилан, Лачын, Физули.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səyyahı: “Qarabağda xarabalıqları görmək çox kədərlidir”

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