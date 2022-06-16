Американская путешественница: Меня потрясли разрушения на освобожденных землях Азербайджана

Азербайджан успешно восстановит все разрушенные в ходе оккупации территории.

Азербайджан успешно восстановит все разрушенные в ходе оккупации территории.

Об этом Report заявила американская путешественница Луиза Ю.

"Я нахожусь в Азербайджане уже два дня и поражена красотой этой страны. Мне очень тут нравится.

На освобожденных территориях очень красивая природа. Однако я также увидела тут разрушения, они потрясли меня. Я уверена, что Азербайджан успешно сможет восстановить эти территории", - заявила Луиза Ю.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

После посещения Азыхской пещеры в Ходжавендском районе делегация также побывает в Шуше. Затем путешественники посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.