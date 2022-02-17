Алжирский путешественник: Фотографии о Ходжалинской трагедии потрясли нас

В Карабахе потрясающая природа. Об этом нужно больше говорить, чтобы как можно больше людей могли приехать сюда и увидеть этот регион Азербайджана.

В Карабахе потрясающая природа. Об этом нужно больше говорить, чтобы как можно больше людей могли приехать сюда и увидеть этот регион Азербайджана.

Об этом Report заявил алжирский путешественник Мохаммед Вассим Аллахе, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

Делясь впечатлениями от поездки, он отметил, что больше всего его потрясли фотографии французского фотожурналиста Резы Дегати о Ходжалинской трагедии, которые тот продемонстрировал путешественникам в Агдаме.

«Было очень больно смотреть на фотографии Резы [Дегати] о Ходжалы. Мы просто лишились дара речи и нам очень жаль, что такое произошло. Мы надеемся, что мир вернется в этот регион», - заявил Мохаммед Вассим Аллахе.

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

Накануне они посетили города Шуша и Агдам, и сегодня побывали в Кяльбаджаре и Лачыне.