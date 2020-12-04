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Аллахшукюр Пашазаде: Они взяли Коран и пошли босиком к михрабу...

Аллахшукюр Пашазаде: Они взяли Коран и пошли босиком к михрабу... "Сегодня Азербайджан во всем мире признается как народ-победитель под руководством Ильхама Алиева"
Карабах
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4 декабря 2020 г. 14:36
Аллахшукюр Пашазаде: Они взяли Коран и пошли босиком к михрабу...
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"Сегодня Азербайджан во всем мире признается как народ-победитель под руководством Ильхама Алиева. Я выражаю благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, нашей армии, нашим шехидам и нашему народу, которые подарили нам эту гордость”.

Как сообщает Report, об этом сегодня во время выступления на церемонии памяти шехидов Отечественной войны в мечети Гейдара Алиева сказал председатель Управления Мусульман Кавказа Шейхулислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, армяне разрушили мечети в Зангилане и во многих других местах: “Во время посещения Агдама Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, пройдя к михрабу босиком, преподнесли подаренный им в Каабе Коран в дар мечети. Президент Ильхам Алиев как-то сказал в своем выступлении, что выполнил отцовское завещание. Он выполнил завещание отца, освободив Карабах. Наша победа в единстве".

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Onlar “Quran”ı götürərək ayaqyalın mehraba getdilər..."

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