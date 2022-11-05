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Али Нагиев: В период Отечественной войны успешно предотвращены угрозы Армении против Азербайджана в киберпространстве

Али Нагиев: В период Отечественной войны успешно предотвращены угрозы Армении против Азербайджана в киберпространстве "В период Отечественной войны были успешно предотвращены масштабные угрозы со стороны Армении против Азербайджана в киберпространстве".
Карабах
5 ноября 2022 г. 03:52
Али Нагиев: В период Отечественной войны успешно предотвращены угрозы Армении против Азербайджана в киберпространстве

"В период Отечественной войны были успешно предотвращены масштабные угрозы со стороны Армении против Азербайджана в киберпространстве".

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Азербайджан" статье начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева под названием "Покоренная за 44 дня вершина триумфа".

"Служба государственной безопасности под решительным руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, мобилизовав все свои силы и средства в направлении предотвращения террористическо-диверсионных планов и замыслов, которые противник хотел осуществить на территории нашей страны, в рамках возложенных полномочий оказала всемерную поддержку для обеспечения победы нашей армии, профессионально выполнила все указания и поручения Верховного Главнокомандующего", - подчеркнул А.Нагиев.

По его словам, в период Отечественной войны в киберпространстве и сфере информационной безопасности имели место масштабные угрозы Азербайджану со стороны Армении, велась дезинформационная деятельность. Однако, такие попытки были успешно предотвращены, осуществлены ответные меры.

"Своевременно полученные разведданные сыграли решающую роль в предотвращении контратак противника, проведении успешных боевых действий нашими Вооруженными Силами и освобождении от противника отдельных населенных пунктов с минимальными потерями", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Əli Nağıyev: “Vətən müharibəsi dövründə Ermənistandan Azərbaycana qarşı kiber məkanda təhdidlərin qarşısı uğurla alınıb”

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