Али Асадов: Азербайджан готов к миру с Арменией, но ни пяди своей земли не отдаст

Азербайджан готов к мирному сотрудничеству и подписанию мирного договора с Арменией, но суверенная территория Азербайджана необсуждаема.

Азербайджан готов к мирному сотрудничеству и подписанию мирного договора с Арменией, но суверенная территория Азербайджана необсуждаема.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Али Асадов заявил, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане в ответ на обвинения вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

А.Асадов отметил, что Азербайджан после победы в 44-дневной войне объявил о том, что карабахский конфликт завершен.

"Азербайджан освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутые Азербайджаном, были, в основном, поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня. Но высказанные здесь со стороны вице-премьера Армении предвзятые и грубые искажения фактов в отношении моей страны вынудили меня еще раз взять слово", - сказал премьер-министр.

"Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют; страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении", - отметил А.Асадов.

Премьер-министр довел до внимания членов Совета глав правительств СНГ, что политический истэблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на четыре резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных организаций.

Информируя участников заседания о сентябрьских провокациях ВС Армении, премьер-министр сказал, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные сила Армении обстреляли Кяльбаджарский и Лачынский районы Азербайджана. "Это те районы, из которых Армения ушла. Но есть такое понятие "уходя, уходи". Также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангеланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате 71 военнослужащий Азербайджана погиб. По нашим данным и согласно армянской прессе, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих".

"Я несколько раз говорил и в присутствии представителя Армении, что есть красные линии для каждого государства. Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией. Но, ни пяди своей земли мы не отдадим", - подчеркнул премьер-министра Азербайджана.

"Глава комиссии по делимитации границ со стороны Армении сегодня говорит о том, что эти процессы не идут. Азербайджан с первого дня участвует в этом процессе. Армения несколько раз этот процесс срывала. Мы готовы к продолжению этого процесса. Суверенная территория Азербайджана необсуждаема. Карабах - это Азербайджан! Сказано: никакого Нагорного-Карабаха на территории Азербайджана не существует", - добавил он.