Александр Аграновский: Память жертв Ходжалы традиционно почтут в Президентском лесу в Иерусалиме

Александр Аграновский, руководитель Иерусалимского отделения международной ассоциации АзИз – (Азербайджан-Израиль), недавно награжденный медалью Азербайджана «За заслуги в деятельности диаспоры», считает себя бакинцем. И это вполне естественно, поскольку

Александр Аграновский, руководитель Иерусалимского отделения международной ассоциации АзИз – (Азербайджан-Израиль), недавно награжденный медалью Азербайджана «За заслуги в деятельности диаспоры», считает себя бакинцем. И это вполне естественно, поскольку в Азербайджане, как он говорит, до переезда в Израиль прошла вся его сознательная жизнь. Работал на заводе АЗОН в СКБ, был начальником лаборатории. Никаких ограничений в связи с тем, что он еврей в Азербайджане не испытывал, отношение было прекрасное, уважительное. Поэтому Александр постоянно поддерживает связь с любимым городом и бакинцами, с которыми его связывает многолетняя дружба. В интервью Report Александр Аграновский рассказал о трагических датах, которые связывают два наших народа, о том, как общество АзИз, и его отделение в частности, делает все для того, чтобы сохранить память о случившемся, и делится мыслями о том, что делать, чтобы подобное не повторилось.

- 27 января - международный День памяти жертв Холокоста. В этом году он вошел в перечень дат, которые являются особо значимыми и для азербайджанского народа. В феврале Азербайджан скорбит по жертвам Ходжалинского геноцида, совершенного армянскими оккупантами 30 лет назад. Наши страны связывают дружеские партнерские отношения, за которыми – история, современность и будущее. Что бы вы могли сказать о том, что они значат для еврейского и азербайджанского народов?

- С 2014 года являюсь руководителем Иерусалимского отделения международной ассоциации Азербайджан – Израиль (АзИз), что одновременно на азербайджанском звучит как прекрасное название нашего общества -«дорогой». Мы регулярно проводим много интересных мероприятий и встреч, которые так и называются «Жизнь замечательных бакинцев». И поскольку бакинцев в Израиле оказалось много, то эта тема неисчерпаема. К сожалению, коронавирус несколько уменьшил нашу активность, но мы работаем и в онлайн-режиме и надеемся, что в скором времени сможем проводить эти мероприятия, так сказать, вживую.

Январь и февраль в судьбах еврейского и азербайджанского народов связан с несколькими трагическими датами. 27 января, как известно, это всемирный день памяти жертв Холокоста. Хочу подчеркнуть, что в нынешнем 2022 году эту дату, вошедшую в мартиролог человечества, отмечают и в двух мусульманских странах: распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в Азербайджане и по решению руководства Египта этой страны.

У меня эта дата связана и с личными событиями. 18 января в Брянской области отмечали 80-летие расстрела евреев в Брянском лесу под городом Новозыбков. Среди этих жертв был и мой дед, а мою бабушку, которую выдали соседи, немцы сожгли в душегубке.

Следующая дата, которую мы всегда отмечаем в Израиле – это Черный январь, когда 20 января 1990 года в советский город Баку были введены советские войска, уничтожившие советских же людей - более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев. Мы склоняем головы перед памятью каждого из них. Среди погибших в этот день были и трое евреев – врач Александр Мархевка, подросток Вера Бессантина и пенсионер Ян Меерович.

Приближается еще одна трагическая дата в истории азербайджанского народа– 26 февраля, которую мы никогда не забудем. Это уничтожение армянскими оккупантами 613 мирных жителей небольшого городка Ходжалы, расположенного в 10 км от Ханкенди. В Израиле мы в этот день всегда идем в Президентский лес, где посажены 613 деревьев в память о каждом погибшем ребенке, каждой женщине, каждом старике. В этот день мы собираемся у стелы Ходжалы - 613: гости из Азербайджана, представители правительства Израиля, депутаты кнессета и просто жители Иерусалима и других израильских городов, которые, как никто другой, понимают боль дружеского нам азербайджанского народа.

- Казалось, что после такой катастрофы как Холокост, мир уже не будет прежним, во всяком случае этнические чистки навсегда исчезнут из истории человечества. Однако случившееся в Ходжалы и в ряде других стран опровергли эти предположения. В чем, на ваш взгляд, заключается причина такого забвения?

- К сожалению, случаи массового истребления людей происходили и после Второй мировой войны. Страшная катастрофа была во Вьетнаме, в Сонгми, когда в 1969 году американскими военными было уничтожено свыше 500 человек, из них 210 детей. Вообще убийство детей – это страшнейшее преступление, которое ничем нельзя оправдать. Был наказан один военный, который, отсидев в тюрьме три года, был выпущен на свободу.

В африканской республике Руанда в апреле 1994 года племя хуту уничтожило, по разным данным, около 1 миллиона человек из племени тутси.

На развалинах бывшей Югославии в 1995 году в Сребренице было совершено самое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. 8 тысяч боснийских мусульман были расстреляны. А еще были пропавшие без вести, чьи судьбы остались неизвестными.

Этнические чистки, зверства, надругательство над жертвами– преступления против человечности, совершенные в Ходжалы, и сейчас потрясают души живых. Были убиты 613 мирных граждан, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков – все жители Ходжалы. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей стали полными сиротами, 130 детей потеряли одного родителя, 487 человек, включая 76 детей, получили ранения, 1275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще ничего неизвестно.

Что сделать, чтобы подобное не повторялось? К сожалению, рецепта никакого нет. Уровень культуры не определяет, сосуществовать у некоторых не получается, и научить этому трудно, если не невозможно. Надо рассказывать об этих трагических событиях. Мы, АзИз, это делаем регулярно, и у нас, мне думается, это получается. На наши встречи, посвященные подобным трагедиям, мы приглашаем не только выходцев из Азербайджана (они и так все хорошо знают о случившимся). Мы зовем к себе тех, кто ничего об этом не знает, или знает только понаслышке. Мир должен знать, и только тогда появится надежда, что люди научатся цивилизованно разрешать споры и противоречия.

- Какова должна быть реакция мирового сообщества на подобные события, чтобы геноцид и этнические чистки не повторялись ни в одной стране?

- Что такое геноцид? Это истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, национальным, расовым, этническим и религиозным мотивам. Положение о нем было установлено Конвенцией Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года, которую подписало 141государство. Однако, как показывает практика, эта конвенция, к сожалению, не соблюдается. Дошло до того, что в некоторых странах заявляют о том, что местное население в расправах над евреями не участвовало, не выдавали их немцам, не было полицаев и пр. Надо продолжать вести работу. Особенно с молодежью. Надо помнить слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!»

- Однако в Армении «по-своему» работают с молодежью. Экс- президент Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу заявил: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип. Так и получилось».

- Но все равно работу надо вести, тем более теперь. Особенно этому может помочь развитие экономики, установление нормальных добрососедских отношений. Я часто бывал в Турции, и как-то мы, азербайджанская группа из Израиля, встретила на севере Турции машину с армянскими номерами. Мы удивились, спросили, а что вы тут делаете? Они нам так спокойно отвечали: «Мы занимаемся бизнесом, нас не интересует геноцид и прочие подобные дела. Мы торгуем, ведем свой бизнес и нам нужны нормальные отношения с Турцией». И сегодня, когда руководители Армении собираются ехать в Турцию, устанавливать с этой страной мир, это значит, что грядет мир и с Азербайджаном. И это просто здорово! Значит станет возможным прямое сообщение Нахчывана с остальным Азербайджаном. Очень важен и Зангезурский коридор. И я очень надеюсь, что появится возможность поехать из Баку в Стамбул, а, может, и в Иерусалим на обычном поезде.

Элеонора Абаскулиева