Аль-Тувейджри: Восстановление освобожденных территорий заслуживает признательности и уважения

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана заслуживает признательности и уважения.

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана заслуживает признательности и уважения.

Как передает Report, об этом бывший генеральный директор Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО), член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз аль-Тувейджри заявил в ходе мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, то, каким Карабах был сразу после освобождения от оккупации, и сегодняшний Карабах - это огромная разница.

"Восстановление этих территорий - нелегкая работа. Благодаря президенту Ильхаму Алиеву и людям, вдохновленным этой идеей, мы видим, что это произошло, люди уже начали возвращаться сюда",- сказал Абдулазиз аль-Тувейджри.

Он также добавил, что будет и дальше распространять информацию о Карабахе, об учиненных в период оккупации разрушениях и об успехе правительства Азербайджана по реконструкции данных территорий.