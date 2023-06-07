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Аль-Тувейджри: Восстановление освобожденных территорий заслуживает признательности и уважения

Аль-Тувейджри: Восстановление освобожденных территорий заслуживает признательности и уважения Восстановление освобожденных территорий Азербайджана заслуживает признательности и уважения.
Карабах
7 июня 2023 г. 11:13
Аль-Тувейджри: Восстановление освобожденных территорий заслуживает признательности и уважения

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана заслуживает признательности и уважения.

Как передает Report, об этом бывший генеральный директор Организации исламского образования, науки и культуры (ИСЕСКО), член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз аль-Тувейджри заявил в ходе мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, то, каким Карабах был сразу после освобождения от оккупации, и сегодняшний Карабах - это огромная разница.

"Восстановление этих территорий - нелегкая работа. Благодаря президенту Ильхаму Алиеву и людям, вдохновленным этой идеей, мы видим, что это произошло, люди уже начали возвращаться сюда",- сказал Абдулазиз аль-Тувейджри.

Он также добавил, что будет и дальше распространять информацию о Карабахе, об учиненных в период оккупации разрушениях и об успехе правительства Азербайджана по реконструкции данных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Əl-Tuveycri: “Azad edilmiş ərazilərin bərpası təqdirəlayiqdir”
Версия на английском языке Altwaijri: Restoration of liberated territories deserves gratitude and respect

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