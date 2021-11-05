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Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян

Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян В период оккупации азербайджанских территорий армяне уничтожили там почти все памятники культурного и религиозного наследия
Карабах
5 ноября 2021 г. 12:13
Аль-Тувейджри: Мир должен осудить вандализм армян

В период оккупации азербайджанских территорий армяне уничтожили там почти все памятники культурного и религиозного наследия.

Об этом Report заявил бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы видели разрушения, которые были учинены Арменией на ранее захваченных территориях, которые сегодня освобождены благодаря президенту и народу Азербайджана. Армяне уничтожили там все- культурные и религиозные памятники, государственные здания и все следы жизни", - заявил аль-Тувейджри.

Он отметил, что международное сообщество должно осудить этот вандализм и оказать поддержку Азербайджану в восстановлении освобожденных территорий, поскольку на них есть памятники культуры мирового значения, представляющие ценность для всего человечества.

Бывший гендиректор заявил, что ИСЕСКО всегда поддерживал права Азербайджана на восстановление своей территориальной целостности: "Я очень счастлив, что Азербайджан смог вернуть свои исконные земли".

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