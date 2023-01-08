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Активисты на дороге Ханкенди-Лачын развесили воздушный шар с призывом защитить природу

Активисты на дороге Ханкенди-Лачын развесили воздушный шар с призывом защитить природу Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана развесили на территории воздушный шар с призывом защитить окружающую среду.
Карабах
8 января 2023 г. 15:13
Активисты на дороге Ханкенди-Лачын развесили воздушный шар с призывом защитить природу

Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана развесили на территории воздушный шар с призывом защитить окружающую среду.

Как передает с места событий сотрудник Report, на шаре размещена надпись Stop Ecocide!.

Экоактивисты, представители гражданского общества, волонтеры, принимающие участие в мирной демонстрации, несмотря на продолжающийся снегопад проявляют стойкость и решимость, заявляя, что их требования остаются неизменными.

Демонстранты продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 28-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоActivists on Khankandi-Lachin road raise air balloon calling to protect nature
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolundakı aksiyaçılar təbiəti qorumağa çağıran hava şarı asıblar

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