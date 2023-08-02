Активист из США: Азербайджан уважает права проживающего в Карабахе армянского населения

Азербайджан – многонациональная страна, уважают права человека и безопасность проживающего в Карабахе армянского населения.

Азербайджан, являясь многонациональным государством, создает благоприятные возможности для того, чтобы армяне и другие национальные меньшинства, проживающие на его территории, могли мирно жить и работать.

Как сообщает Report, об этом заявила гражданский активист из США, сотрудник Школы права Университета Вашингтона и Ли Марьям Данеш.

"Азербайджан – многонациональная страна, где уважают права человека и безопасность армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", - заявила она.

Марьям Данеш добавила, что поддерживает усилия Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона.

"Хочу также выразить свою обеспокоенность препятствиями, созданными правительством Армении в этой связи", - заявила гражданский активист, которая в числе ряда других представителей международных неправительственных организаций подписала заявление, протестуя против подобных действий Еревана.

По ее словам, претензии армянской стороны, которая пытается спекулировать и прибегает к политическим манипуляциям относительно Лачынской дороги, которая используется для медицинской эвакуации, совершенно беспочвенны: "Мы отрицаем претензии Армении".