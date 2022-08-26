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Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты прибыли в Физули

Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты прибыли в Физули В Международном аэропорту Физули приземлился самолет с аккредитованными в Азербайджане главами дипмиссий и военными атташе с резиденцией в Анкаре.
Карабах
26 августа 2022 г. 15:29
Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты прибыли в Физули

В Международном аэропорту Физули приземлился самолет с аккредитованными в Азербайджане главами дипмиссий и военными атташе с резиденцией в Анкаре.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов ознакомил гостей с работой аэропорта.

Он отметил стратегическое расположение Физули, добавив, что он по определению является "воротами в Карабах". Спецпредставитель президента также рассказал о плане восстановления города, выразив уверенность, что Физули превратится в транспортный и логистический хаб.

"Я расскажу вам о плане будущего города, затем мы поедем в центр города, где вы воочию увидите все разрушения и сами оцените, масштабность предстоящих работ" , -сказал Э. Гусейнов.

Главы дипмиссий и военные атташе прибыли на освобожденные территории Азербайджана для участия в конференции, посвященной восстановлению и реконструкции этих территорий, разминированию, использованию потенциала урбанизации в постконфликтный период и возможностям международного сотрудничества.

Конференция стартует завтра в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda akkreditasiya olunmuş qeyri-rezident səfirlər Füzuliyə gəliblər
Версия на английском языке ФотоNon-resident ambassadors accredited in Azerbaijan arrive in Fuzuli

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