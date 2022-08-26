Аккредитованные в Азербайджане послы-нерезиденты ознакомились с ходом разминирования в Физули

Аккредитованные в Азербайджане главы дипмиссий и военные атташе с резиденцией в Анкаре ознакомились с процессом разминирования в Физули.

Аккредитованные в Азербайджане главы дипмиссий и военные атташе с резиденцией в Анкаре ознакомились с процессом разминирования в Физули.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов проинформировал гостей, что в селе Довлетярлы будет создан крупный поселок на основе концепции «умное село», которое станет вторым "умным селом" на освобожденных территориях после села Агалы в Зангилане.

"Вы можете увидеть своими глазами, во что оккупанты превратили эти земли, которые они называли своими", - отметил Э. Гусейнов.

Далее гости ознакомились с работами по разминированию территории, выполняемыми саперами ANAMA.

Было отмечено, что на территории села обнаружены 38 неразорвавшихся боеприпасов.

Дипломатам продемонстрировали, как утилизируются обнаруженные и извлеченные из земли мины. Гости были впечатлены взрывом и аплодировали саперам.