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Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день

Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день Акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.
Карабах
16 декабря 2022 г. 09:39
Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день

Акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря акция продолжается в эти минуты.

Гражданские активисты и представители экологических НПО провели ночь в палатках, установленных на территории.

Участники акции скандируют лозунги против незаконной эксплуатации рудников, экологического террора, совершаемого армянскими сепаратистами в зоне ответственности российских миротворцев, временно дислоцированных на этих территориях.

В своих призывах протестующие также заявляют, что готовы обеспечить условия для проезда по Лачинской дороге карет скорой помощи и гражданских автомобилей карабахских армян.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest on Shusha-Khankandi road going on for five days
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası beş gündür davam edir

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