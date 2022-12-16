Акция протеста на дороге Шуша-Ханкенди продолжается пятый день

Акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.

Акция протеста экоактивистов на дороге Шуша-Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже пятый день.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря акция продолжается в эти минуты.

Гражданские активисты и представители экологических НПО провели ночь в палатках, установленных на территории.

Участники акции скандируют лозунги против незаконной эксплуатации рудников, экологического террора, совершаемого армянскими сепаратистами в зоне ответственности российских миротворцев, временно дислоцированных на этих территориях.

В своих призывах протестующие также заявляют, что готовы обеспечить условия для проезда по Лачинской дороге карет скорой помощи и гражданских автомобилей карабахских армян.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.