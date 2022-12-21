Участники акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын призвали беречь природу

Несмотря на холодную погоду на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Несмотря на холодную погоду на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, мирные участники акции, которых в течение дня обеспечивают горячим чаем и едой, призвали всех беречь природу.

Экоактивисты и молодые волонтеры скандировали различные лозунги - "Конец экологическим преступлениям!", "Stop ecoterror!"

Акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 10 дней.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.