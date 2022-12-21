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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже десятый день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже десятый день Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже десятый день.
Карабах
21 декабря 2022 г. 09:35
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже десятый день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже десятый день.

Как передает сотрудник Report с места событий, акция продолжалась всю минувшую ночь.

Несмотря на холод и продолжающийся снег собравшиеся не расходятся, они исполняют Государственный гимн Азербайджана, скандируют патриотические лозунги и требуют остановить экологический террор.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоProtest on Shusha-Khankandi road enters 10th day 
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası on gündür davam edir

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