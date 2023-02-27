Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 78 дней

На дороге Ханкенди-Лачын уже 78-й день продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

На дороге Ханкенди-Лачын уже 78 дней продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, несмотря на морозную погоду, в настоящее время наблюдается активность участников акции на дороге Лачын-Ханкенди.

Экоактивисты традиционно начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем исполнили патриотические песни.

Принимающие участие в демонстрациях волонтеры и активисты, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду - нет! Мониторингу - да". Они продолжают требовать, чтобы был положен конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, группа специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.