О нас

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 17-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 17-й день На проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
28 декабря 2022 г. 08:07
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 17-й день

На проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря акция продолжалась всю ночь на 28 декабря.

Участники акции были обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием.

Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Демонстранты начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были озвучены патриотические песни.

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обеих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными.

Отметим, что акция протеста на проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 17-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Protest on Shusha-Khankandi road enters its 17 days
Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası on yeddi gündür davam edir

Самое важное

Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi