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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 16-й день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 16-й день На проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
27 декабря 2022 г. 08:26
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 16-й день

На проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает сотрудник Report с места событий, начавшаяся утром 12 декабря акция продолжалась всю ночь на 27 декабря.

Участники акции были обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием.

Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.

Демонстранты начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были озвучены патриотические песни.

Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не создавая помех движению в обеих направлениях, демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках.

Требования участников акции остаются неизменными.

Отметим, что акция протеста на проходящей через город Шушу дороге Ханкенди-Лачын гражданских активистов против незаконной разработки месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 16-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Protest on Khankandi-Lachin road enters its 16th day
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda etiraz aksiyası on altı gündür davam edir

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